Сотрудникам Zara дали работу на складах Wildberries

Сотрудники магазинов Zara в России занялись упаковкой товаров на складах Wildberries

Сотрудникам магазинов испанского ретейлера Zara дали работу на складах маркетплейса Wildberries после приостановки деятельности бренда на территории России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что руководство компании Inditex, включающего в себя марки Zara, Massimo Dutti, Pull and Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius, направило работников на склады маркетплейса Wildberries, где они, в частности, занимаются упаковкой одежды, обуви и аксессуаров. При этом уточняется, что данные обязательства коснулись персонала лишь некоторых магазинов страны.

Сами сотрудники Zara предполагают, что посредством распродажи на сайте Wildberries марка избавляется от остатков продукции. Они также отметили, что руководство по-прежнему не сообщает им о будущей деятельности компании в России.

14 июня стало известно, что российский онлайн-ретейлер Wildberries начал продавать товары бренда Zara. Руководитель пресс-службы маркетплейса Валерий Прокопьев рассказал о подлинности продукции, заявив, что она закупается напрямую от производителей или от официальных дистрибьюторов.