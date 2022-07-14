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В Череповце заметили воробья-альбиноса

Жители Череповца заметили воробья-альбиноса

Фото: «ИА СеверИнформ»

В Череповце на улице Архангельской заметили воробья-альбиноса. Об этом сообщает ИА «СеверИнформ» со ссылкой на председателя вологодского отделения Союза охраны птиц России Сергея Шадрунова.

По его словам, явление альбинизма характерно не только для людей, но и для птиц и животных, хотя и встречается довольно редко.

«Оно возникает из-за отсутствия пигмента меланина. У птиц-альбиносов перья белого цвета и красные глаза. Особенность развивается на генном уровне», — рассказал специалист.

Он также отметил, что у необычных птиц меньше шансов выжить в дикой природе, потому что они заметнее для хищников. Тогда главным врагам воробьев — ястребам и кошкам — легче сцапать добычу

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Варвара Кошечкина
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