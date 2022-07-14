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Бросившие работу ради кругосветного путешествия супруги погибли во время шторма

Daily Mirror: супруги из Германии бросили дом ради кругосветного путешествия и погибли

Фото: из личного архива

Супруги из Германии бросили дом и работу ради кругосветного путешествия и погибли во время шторма в Атлантическом океане. Об этом сообщает Daily Mirror.

Путешествие 57-летнего Фолькера Франка и 54-летней Аннемари на парусной яхте началось в 2019 году и продолжалось три года. В июне 2022-го на одном из островов Карибского бассейна Франки взяли на борт двух американцев и двинулись на север. 9 июня они покинули Бермудские острова и направилась в канадскую провинцию Новая Шотландия.

12 июня яхта попала в тропический шторм «Алекс», во время которого получила повреждения такелажа. Аннемари сильно травмировалась во время разгула стихии, а Фолькер серьезно пострадал, пытаясь помочь супруге. Попутчики немецкой пары включили аварийный маяк, на сигнал которого прибыли спасатели береговой охраны США. Они по воздуху доставили пострадавших в штат Массачусетс.

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Врачи на берегу не смогли помочь чете Франки — оба уже скончались. Тем временем пассажиры яхты, чьи личности не раскрываются, дрейфовали в океане до возвращения спасателей. Брат Аннемари попросил не строить догадки по поводу случившегося и пообещал сделать заявление позже. Власти Германии и США ведут расследование обстоятельств гибели супругов.

Ранее сообщалось, что четверо индонезийских моряков провели четыре дня в океане на плоту из пенопластовых коробок после того, как их судно затонуло после шторма. Чтобы выжить, мужчины связали несколько имевшихся на борту пенопластовых коробок для хранения льда, взяли с собой запас пресной воды и продуктов и покинули терпящее бедствие судно Zidane Express на самодельном плоту.

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Евгения Черкасова
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