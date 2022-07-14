Райан Гослинг раскрыл подробности сюжета «Барби»

Райан Гослинг рассказал, что у Кена в фильме «Барби» «нет ни денег, ни работы, ни машины»

Канадский актер Райан Гослинг раскрыл подробности сюжета фильма «Барби», в котором он исполняет роль Кена. Его слова передает Entertainment Tonight.

Актер признался, что жизнь Кена гораздо тяжелее, чем жизнь другого его персонажа, бывшего агента ЦРУ Курта Джентри в триллере «Серый человек» от режиссеров Энтони и Джо Руссо.

Гослинг пояснил, что у Кена «нет ни денег, ни работы, ни машины, ему тяжело». О других деталях сюжета он не сообщил, отметив, что за это компания Mattel, выпускающая кукол, «посадит его в коробку».

Актеру напомнили, что исполнительница роли Барби Марго Робби утверждала, что фильм станет неожиданностью для зрителей. Гослинг подтвердил ее слова.

«Я бы никогда не стал поправлять Барби. Я бы и подумать об этом не мог. Барби говорит все совершенно верно», — заявил актер.

Известно также, что события в фильме будут происходить в шикарном доме Барби в Малибу. Другие подробности сюжета держатся в секрете.

Премьера «Барби» состоится 21 июня 2023 года. Идея проекта зародилась в 2014 году, когда компания Mattel начала сотрудничество с кинокомпанией Sony. Режиссером картины выступает Грета Гервиг, ранее работавшая над «Маленькими женщинами» и «Леди Берд».

Ранее Райан Гослинг назвал роль Кена мечтой всей его жизни.