Райан Гослинг назвал роль Кена мечтой всей его жизни

Райан Гослинг назвал роль Кена в фильме «Барби» мечтой всей его жизни

41-летний канадский актер Райан Гослинг рассказал о том, что мечтал о роли Кена в фильме «Барби» всю свою жизнь. Об этом он сообщил в интервью Variety.

Артист поведал, что очень взволнован выходом полнометражного проекта про игрушечных кукол, а также в шуточной форме признался, что долгое время хотел сыграть именно Кена.

«Это мечта всей жизни. Я наконец чувствую себя видимым. Меня видят. Думаю, многие Кены почувствуют себя видимыми, когда посмотрят кино. Я должен был сделать это ради Кенов. Не стоит шутить с Кенами», — заявил Гослинг.

Ранее Warner Bros. опубликовала снимок Райана Гослинга в образе Кена для фильма «Барби». Для роли актеру пришлось перекрасить волосы. Коллегой Гослинга по съемочной площадке стала австралийская актриса Марго Робби, сыгравшая главную роль, а режиссером картины выступила Грета Гервиг.

Премьера полнометражного фильма «Барби» состоится 21 июля 2023-го года.