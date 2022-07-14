Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Райан Гослинг назвал роль Кена мечтой всей его жизни

Райан Гослинг назвал роль Кена в фильме «Барби» мечтой всей его жизни

Фото: MEGA / GC Images

41-летний канадский актер Райан Гослинг рассказал о том, что мечтал о роли Кена в фильме «Барби» всю свою жизнь. Об этом он сообщил в интервью Variety.

Артист поведал, что очень взволнован выходом полнометражного проекта про игрушечных кукол, а также в шуточной форме признался, что долгое время хотел сыграть именно Кена.

«Это мечта всей жизни. Я наконец чувствую себя видимым. Меня видят. Думаю, многие Кены почувствуют себя видимыми, когда посмотрят кино. Я должен был сделать это ради Кенов. Не стоит шутить с Кенами», — заявил Гослинг.

Ранее Warner Bros. опубликовала снимок Райана Гослинга в образе Кена для фильма «Барби». Для роли актеру пришлось перекрасить волосы. Коллегой Гослинга по съемочной площадке стала австралийская актриса Марго Робби, сыгравшая главную роль, а режиссером картины выступила Грета Гервиг.

Премьера полнометражного фильма «Барби» состоится 21 июля 2023-го года.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Астахова
Обсудить
Последние новости
Вучич заявил об аде на Земле в случае отказа Запада от переговоров с Путиным
В МИД России отреагировали на предложение Киева признать независимость Ичкерии
Шеф-кондитер легендарной «Праги» вспомнил об исчезнувших московских ресторанах
В Литве заявили о транзите в Калининград по прежним правилам
Путин подписал закон о контроле за деятельностью иноагентов
В Москве по делу о госизмене арестовали вице-президента российско-финской фирмы
Назван простой способ быстро остудить дом с помощью предмета из ванной
Россиянка рассказала об обнаружении тела расстрелянного в Перми бизнесмена
Создан способный избегать перегрева электродвигатель
Путин объединил Пенсионный фонд с Фондом соцстрахования
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.