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Опубликован снимок Райана Гослинга в образе Кена для фильма «Барби»

Warner Bros. опубликовала снимок Райана Гослинга в образе Кена для фильма «Барби»
Райан Гослинг

Райан Гослинг . Фото: Warner Bros. Pictures / Twitter

Студия Warner Bros. опубликовала снимок канадского актера Райана Гослинга в образе Кена для фильма «Барби». Фотография появилась в Twitter.

Для роли актеру пришлось перекрасить волосы. Режиссером и сценаристом кинокартины «Барби» выступает Грета Гервиг. Главную роль исполнит австралийская актриса Марго Робби.

Ранее стало известно, что полнометражный фильм «Барби» выйдет на экраны 21 июля 2023-го года. Идея проекта зародилась в 2014 году, когда компания Mattel, выпускающая кукол, начала сотрудничество с кинокомпанией Sony.

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Марина Совина
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