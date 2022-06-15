Опубликован снимок Райана Гослинга в образе Кена для фильма «Барби»

Warner Bros. опубликовала снимок Райана Гослинга в образе Кена для фильма «Барби»

Студия Warner Bros. опубликовала снимок канадского актера Райана Гослинга в образе Кена для фильма «Барби». Фотография появилась в Twitter.

Для роли актеру пришлось перекрасить волосы. Режиссером и сценаристом кинокартины «Барби» выступает Грета Гервиг. Главную роль исполнит австралийская актриса Марго Робби.

Ранее стало известно, что полнометражный фильм «Барби» выйдет на экраны 21 июля 2023-го года. Идея проекта зародилась в 2014 году, когда компания Mattel, выпускающая кукол, начала сотрудничество с кинокомпанией Sony.

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