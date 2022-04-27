Стала известна дата выхода фильма о кукле Барби с Марго Робби в главной роли

Премьера фильма о кукле Барби с Марго Робби в главной роли состоится летом 2023 года

Полнометражный фильм «Барби» с Марго Робби в главной роли выйдет на экраны 21 июля 2023-го года. Об этом представители компании Warner Bros. сообщили в рамках конвенции CinemaCon, сообщает The Hollywood Reporter.

Идея проекта зародилась в 2014 году, когда компания Mattel, выпускающая кукол, начала сотрудничество с кинокомпанией Sony. Тогда на роль Барби рассматривались актрисы Эми Шумер и Энн Хэтэуэй. В 2019 году киностудия выбыла из проекта, а Mattel приступила к сотрудничеству с Warner Bros.

На главную роль утвердили Марго Робби, которая, к тому же выступила в проекте в качестве сопродюсера. Роль возлюбленного куклы, Кена, отвели Райану Гослингу.

Режиссером драмы стала Грета Гервиг, известная по таким проектам, как «Маленькие женщины», «Леди Бред», «Джеки», а сценарий к ней создала Оливия Милч — сценаристка и продюсер картины «8 подруг Оушена». Детали сюжета пока не раскрываются авторами, однако известно, что события в фильме будут происходить в шикарном доме Барби в Малибу.

Ранее студия Warner Bros. заявила о своем желании вернуться на российский рынок.

26 апреля стало известно, что мировую премьеру анимационного фильма о братьях Марио перенесли на 2023 год.