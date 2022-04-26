Компания Warner Bros. заявила о желании вернуться в Россию

Глава международной дистрибуции Warner Bros. понадеялся, что компания вернется в Россию

Компания Warner Bros. заявила о желании вернуться на российский рынок. Об этом сообщает Deadline.

Глава международной дистрибуции Warner Bros. Эндрю Криппс надеется, что концерн вернется в Россию, так как этот рынок ежегодно составляет около пяти процентов международных кассовых сборов. При этом он не смог назвать условия, при которых проекты студии вновь будут показывать в стране.

«Я не знаю, это прекращение огня и вывод войск? Я не знаю на данный момент», — сказал Криппс.

По его словам, за последние пару лет кинокомпании успели привыкнуть к условиям неопределенности. В том числе к тому, что во всем мире были закрыты кинотеатры.

В начале марта зарубежные студии начали отказываться от проката своих фильмов в России. В список компаний, приостановивших поставку картин в российские кинотеатры, вошли The Walt Disney Company, Sony Pictures, Universal Pictures, а Warner Bros. отменила выход фильма «Бэтмен» в кинотеатрах России за день до официальной премьеры.

