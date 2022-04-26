Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Компания Warner Bros. заявила о желании вернуться в Россию

Глава международной дистрибуции Warner Bros. понадеялся, что компания вернется в Россию

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Компания Warner Bros. заявила о желании вернуться на российский рынок. Об этом сообщает Deadline.

Глава международной дистрибуции Warner Bros. Эндрю Криппс надеется, что концерн вернется в Россию, так как этот рынок ежегодно составляет около пяти процентов международных кассовых сборов. При этом он не смог назвать условия, при которых проекты студии вновь будут показывать в стране.

«Я не знаю, это прекращение огня и вывод войск? Я не знаю на данный момент», — сказал Криппс.

По его словам, за последние пару лет кинокомпании успели привыкнуть к условиям неопределенности. В том числе к тому, что во всем мире были закрыты кинотеатры.

В начале марта зарубежные студии начали отказываться от проката своих фильмов в России. В список компаний, приостановивших поставку картин в российские кинотеатры, вошли The Walt Disney Company, Sony Pictures, Universal Pictures, а Warner Bros. отменила выход фильма «Бэтмен» в кинотеатрах России за день до официальной премьеры.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Погосян
Обсудить
Последние новости
В детском саду под Ульяновском убили двух детей и нянечку
Восстановлена картина нападения на детский сад под Ульяновском
Кремль ответил на предложение привлечь стройотряды к восстановлению Донбасса
Суд арестовал счета Google на 500 миллионов рублей
Первый за много лет супертанкер доставил в Европу американскую нефть
Косметолог назвала способ сохранить молодость кожи
Токаев пообещал покончить с суперпрезидентской формой правления
Названы организаторы взрывов в Приднестровье
Кремль ответил на вопрос об обеспечении безопасности Путина
Политолог указал на выгоду Украины от взрывов в Приднестровье
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.