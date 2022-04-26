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Мировую премьеру фильма о братьях Марио перенесли на год

Мировую премьеру анимационного фильма о братьях Марио перенесли на год

Фото: Angga Ranggana Putra / Globallookpress.com

Мировая премьера анимационного фильма, основанного на серии разработанных Nintendo видеоигр Mario, перенесена на 2023-й год. Об этом сообщил создатель игры Сигэру Миямото в аккаунте Nintendo в Twitter.

Дата релиза полнометражного проекта, посвященного братьям Марио, была запланирована на 21 декабря 2022-го года, однако автор видеоигры, который стал одним из продюсеров фильма, сообщил о том, что ему необходимо больше времени, чтобы сделать проект по-настоящему качественным.

«Это Миямото. После консультаций с нашим партнером Крисом в студии Illumination относительно выхода фильма о братьях Марио мы приняли решение перенести мировую премьеру на весну 2023 года. Новая дата выхода в Японии — 28 апреля, в Северной Америке — 7 апреля. Приношу свои извинения и прошу дать нам еще немного времени для того, чтобы сделать интересный фильм», — написал Сигэру.

Роли в проекте озвучили голливудские звезды — Крис Прэтт, Аня Тейлор-Джой, Джек Блэк, Сет Роген и многие другие. Продюсерами фильма выступили создатель игры Super Mario Сигеру Миямото и генеральный директор Illumination Крис Меледандри. Картина о братьях Марио находится в разработке с 2018 года.

Ранее кинокомпания Sony Pictures анонсировала выход третьего фильма франшизы «Веном».

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Анастасия Астахова
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