Огромная волна унесла в море восемь человек на глазах туристов и попала на видео

На пляже Мугсаил в Омане семью из восьми туристов смыло в море огромной волной

В Омане семью из восьми туристов, которые развлекались на пляже, смыло волной в море на глазах очевидцев. Происшествие частично попало на видео, ролик публикует Al Arabiya News.

Несчастный случай произошел в воскресенье, 10 июля, на пляже Мугсаил в провинции Дофар. На кадрах видно, как двое отдыхающих гуляют по вытянутому каменистому выступу во время сильного шторма — внезапно на них обрушивается огромная волна, которая уносит одного из мужчин в море, в то время как второму удается удержаться на камнях.

На следующих кадрах показано, как несколько девушек стоят в опасной близости от берега и наблюдают, как потоки воды разбиваются о скалы. Поднявшаяся волна накрыла всех с головой — двое человек не успели встать на ноги и их смыло в море. Догнать их не смогли даже рядом стоящие мужчины.

Отмечалось, что из восьми очутившихся в море были спасены трое. Два члена семьи, один из которых был несовершеннолетним, найдены мертвыми. Поиски еще троих продолжаются — к спасательным работам привлечены вертолеты Королевских ВВС Омана.