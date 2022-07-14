На Украине предложили усилить контроль за поставляемым Западом оружием

Глава ОП Украины Ермак предложил создать орган по контролю за поставляемым Западом оружием

На Украине предложили усилить контроль за поставляемым в страну западным оружием. Об этом говорится в Telegram-канале главы Офиса президента (ОП) Украины Андрея Ермака.

По его словам, на Украине необходимо создать Временную специальную комиссию, которая будет заниматься подготовкой и рассмотрением вопросов, связанных с контролем использования оружия, поставляемого зарубежными партнерами страны.

«Парламент [Верховная Рада] как законодательный орган должна быть присоединена к контролю оборонной помощи союзников», — пояснил Ермак. Он отметил, что государство стремится к максимальной прозрачности в сфере оборота оружия.

Глава ОП добавил, что Украине нужно больше оружия. По его словам, американские системы залпового огня (РСЗО) HIMARS уже меняют ситуацию на фронте.

Ранее сообщалось, что страны НАТО и Европейского союза (ЕС) планируют ужесточить контроль за поставленным в Киев вооружением из-за опасений в его попадании на черный рынок в Европе. Отмечается, что западным странам неизвестно, куда направляется поставляемое ими оружие после пересечения украинской границы.