Россиян предупредили об активных беременных гадюках в Томской области

В Томской области в июле возросла активность гадюк — теперь с ними можно столкнуться и в черте города. Об этом россиян предупредили специалисты Биологического института (БИ) Томского госуниверситета (ТГУ), передает «Интерфакс».

По словам зоологов, в середине лета змеи обычно активизируются, и встречи людей с ними начинают происходить гораздо чаще. При этом наибольшую опасность представляют беременные самки.

«На пике лета самки гадюк выпаривают потомство, они чаще выбираются из-под земли на солнце, происходят контакты с людьми. При этом самки, защищая себя и вынашиваемое потомство, могут проявить агрессию», — пояснил завкафедрой зоологии позвоночных животных БИ ТГУ Вадим Ярцев.

Как рассказала доцент кафедры зоологии позвоночных и экологии БИ ТГУ Валентина Куранова, встретиться со змеями можно и в городских садах и парках, которые связаны так называемыми экологическими коридорами с естественным местообитанием животных. В частности, в Томске гадюк часто замечают в Лагерном саду, а также в зоне отдыха Синий Утес близ села Коларово.

При этом зоологи отметили, что обычно люди не знают, как правильно вести себя при встрече со змеей. По словам специалистов, рептилий не стоит провоцировать. Лучше всего заранее предупреждать их о своем приближении, раздвигая перед собой траву палкой. Кроме того, по местам, где могут обитать змеи, следует передвигаться в обуви, голенище которой на 20-30 сантиметров выше лодыжки.

