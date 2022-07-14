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Фанаты оценили наряд Джиджи Хадид фразой «украла шорты у бродяги»

Daily Mail: модель Джиджи Хадид была замечена в Нью-Йорке в шортах и бюстгальтере

Кадр: Daily Mail

Американская супермодель Джиджи Хадид удивила фанатов своим нарядом на новых фото папарацци. Соответствующие снимки опубликовало издание Daily Mail.

27-летняя знаменитость была замечена на одной из улиц Нью-Йорка. На манекенщице были шорты длиной до колен и ассиметричный топ на пуговицах, из-под которого виднелся белый кружевной бюстгальтер. Кроме того, Хадид дополнила свой образ сумкой кремового цвета, черными сандалиями, ожерельем и солнцезащитными очками в золотистой оправе с круглыми линзами. При этом она заплела волосы в объемную косу.

Читатели издания оценили внешний вид модели следующими фразами. «Что случилось с красавицей Джиджи? Похоже, она украла шорты и сандалии у бродяги. И рубашка, которую она носит, безвкусная», «Ужасная осанка и наряд», «Она смотрела на себя в зеркало перед тем, как выйти на улицу?», «Когда она наконец-то наймет дизайнера», «Она выглядит и одевается точно так же, как та девушка, которую я знаю из трейлерного парка. Она милая, но нет чувства стиля», — возмущались они.

Известно, что это не первый раз, когда Джиджи Хадид была подвержена критике со стороны поклонников. В июне манекенщица появилась на публике в брюках песочного цвета, белом коротком топе, джинсовой рубашке и без макияжа. Фанаты не оценили внешний вид Хадид и отметили, что она выглядит намного старше своего возраста.

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Мария Винар
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