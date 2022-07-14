В Башкирии предложили создать приложение для работников скорой помощи

Два социальных проекта из Республики Башкортостан попали в топ-200 перспективных инициатив

Два социальных проекта из Республики Башкортостан попали в топ-200 перспективных инициатив форума «Сильные идеи для нового времени». Об этом сообщает «Башинформ».

Один из проектов, получивший название «IT-маршрутизация скорой помощи», предполагает формирование межрегиональной системы организации маршрута скорой помощи. Его цель — сделать доступной медицинскую помощь для пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы из самых отдаленных районов. Проект также предполагает разработку мобильного приложения, при помощи которого бригада скорой помощи сможет обмениваться со стационаром всей необходимой информацией, включая ориентировочное время доставки, предварительный диагноз и тяжесть состояния пациента.

Второй проект под названием «Азбука здорового питания» направлен на формирование культуры здорового образа жизни у школьников.

Отмечается, что на конкурс поступили более 19 тысяч заявок со всей страны.

