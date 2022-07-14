Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

В Башкирии предложили создать приложение для работников скорой помощи

Два социальных проекта из Республики Башкортостан попали в топ-200 перспективных инициатив

Фото: Shutterstock

Два социальных проекта из Республики Башкортостан попали в топ-200 перспективных инициатив форума «Сильные идеи для нового времени». Об этом сообщает «Башинформ».

Один из проектов, получивший название «IT-маршрутизация скорой помощи», предполагает формирование межрегиональной системы организации маршрута скорой помощи. Его цель — сделать доступной медицинскую помощь для пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы из самых отдаленных районов. Проект также предполагает разработку мобильного приложения, при помощи которого бригада скорой помощи сможет обмениваться со стационаром всей необходимой информацией, включая ориентировочное время доставки, предварительный диагноз и тяжесть состояния пациента.

Второй проект под названием «Азбука здорового питания» направлен на формирование культуры здорового образа жизни у школьников.

Отмечается, что на конкурс поступили более 19 тысяч заявок со всей страны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгений Шульгин
Обсудить
Последние новости
В Евросоюзе задумались над снятием санкций с ряда россиян
В Сингапуре назвали цель приезда беглого президента Шри-Ланки
Путин признал ветеранами гражданских участников спецоперации
Граймс рассталась с информатором WikiLeaks
Россиянку поместили в СИЗО за организацию детской порностудии
Унесенный в открытое море турист выжил благодаря детской игрушке
Названа цель высказывания Вучича об «аде» при отказе Запада от условий России
В ДНР сообщили о расстановке сил в Северске
Кремль отказался критиковать Казахстан за желание переманить бизнес из России
Назван влияющий на развитие рынка электромобилей в России фактор
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.