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Названы причины роста числа финансовых пирамид в России

Экономист Рожанковский объяснил рост числа финансовых пирамид отключением от западных бирж

Фото: Ng Han Guan / AP

Главной причиной увеличения числа финансовых пирамид стало отключение России от западных фондовых бирж, считает управляющий директор компании Trade123 Владимир Рожанковский. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

«Легкая добыча для мошенников»

Стало известно, что количество выявленных Центробанком финансовых пирамид в России в первом полугодии 2022 года выросло в 6,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг — почти в три раза, нелегальных кредиторов — больше, чем вдвое.

Это следствие того, что происходит на фондовых биржах

Владимир Рожанковскийэкономист

«На протяжении нескольких месяцев Россия были отключена от российского фондового рынка, а сейчас Россия фактически остается отрезанной от внешних площадок западных фондовых бирж», — считает Рожанковский.

Экономист объяснил, что часть россиян, которая привыкла инвестировать свои финансы в западные акции, не готова переходить на акции российских компаний. «Это просто их внутренние убеждения», — добавил он.

«Такие люди сейчас находятся в растерянном состоянии. У них нет возможности открыть счета в западных странах, чтобы продолжить практику западного инвестирования в глобальные рынки. Люди лишились возможности парковать свои деньги на глобальных рынках из-за санкций», — сказал эксперт.

Соответственно, эти деньги простаивают, поэтому они становятся легкой добычей для мошенников

Владимир Рожанковскийэкономист

Рассылка через Telegram

Рожанковский пояснил, что самый частый способ мошенничества через финансовые пирамиды сегодня — это рассылки через мессенджер Telegram с текстом, что какая-то вымышленная компания инвестирует в западные рынки.

«На фоне того, что люди не хотят помещать деньги на Московскую биржу, они часто попадаются на эти удочки мошенников. А это история взаимоусиливающая: чем больше спроса на такие фиктивные рассылки, тем больше мошенники активизируются. Конечно, это очень безотрадная картина», — заявил он.

Чтобы решить проблему увеличения финансовых пирамид, надо пытаться решить проблему глобальных финансовых рынков в России, считает экономист. «Может быть, это возможно через Гонконг, который довольно активно продвигает свой инвестиционный кластер в России и заинтересован в российских инвесторах», — добавил Рожанковский.

Правила

Главные правила, чтобы не попасться на удочку мошенников, на протяжении последних лет не менялись, сообщил эксперт.

Прежде чем куда-то что-то переводить, нужно брать паузу. Не надо моментальных импульсивных движений. Забейте в поисковике номер и название компании, которая представилась, возможно, уже есть отзывы

Владимир Рожанковскийэкономист

Ранее эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов предупредил россиян, что чат-боты в мессенджере Telegram могут красть личные данные. Он напомнил, что перед тем, как передавать личные данные, необходимо убедиться в том, что чат-бот — это не имитация, созданная мошенниками. «Важно задуматься о том, какую информацию у вас запрашивают в чат-боте», — добавил специалист.

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Алена Шевченко
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