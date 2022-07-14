Киев опроверг информацию о подготовке ударов по Белоруссии

Минобороны Украины опровергло информацию о подготовке ВСУ ударов по Белоруссии

Министерство обороны Украины опровергло информацию о подготовке Вооруженным силами Украины (ВСУ) ударов по Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства, опубликованное в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

В ведомстве отметили, что в последнее время в российских и белорусских СМИ стали распространяться сообщения о подготовке ВСУ ударов по объектам на территории республики. «Подобные публикации абсолютно не соответствуют действительности», — подчеркнули в Минобороны.

В начале июля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Киев пытался нанести удар по военным объектам на территории страны. По его словам, белорусским военным удалось их отразить с помощью систем противовоздушной обороны (ПВО) «Панцирь».