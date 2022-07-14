Похитители недвижимости умерших людей задержаны в Москве

В Москве задержана банда похитителей недвижимости умерших людей

В Москве пресечена деятельность банды похитителей недвижимости умерших людей — несколько преступников задержаны, возбуждены и расследуются уголовные дела. Об этом «Ленте.ру» в четверг, 14 июля, сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

По данным МВД, уголовное дело об организации преступного сообщества и участии в нем возбуждено в отношении 14 жителей столицы. С 2011 по 2019 год злоумышленники получали информацию о недвижимости, владельцы которой скончались и не имели наследников. Фигуранты подделывали документы, на основании которых соучастники получали право собственности на недвижимость по наследственному принципу. В состав преступного сообщества входила и помощник нотариуса: она беспрепятственно принимала фальсифицированные бумаги и совершала необходимые для наследования действия.

В дальнейшем полученное преступным путем имущество продавалось добросовестным приобретателям, деньги делились между участниками схемы. В некоторых случаях члены организации также получали доступ к банковским счетам умерших и похищали с них деньги. Совокупный ущерб от действий преступников составил более 100 миллионов рублей.