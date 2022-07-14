МВД России задержало наркогруппировку за легализацию миллиардов рублей

МВД России задержало 63 человека за легализацию 2 млрд руб при сбыте наркотиков в сети

Полицейские задержали 63 подозреваемых по делу о легализации денег, заработанных на продаже наркотиков в составе преступного сообщества. Об этом в четверг, 14 июля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, с января 2016-го по декабрь 2020 года сообщники сбывали синтетические наркотики через интернет-магазины в нескольких регионах России. Деньги от покупателей поступали на электронные кошельки посторонних лиц, не знающих о наркоторговле, а затем переводились на другие аккаунты и делились на мелкие суммы. Всего наркодилеры получили более двух миллиардов рублей.

После задержания правоохранители изъяли у фигурантов дела более 22 килограммов наркотических веществ, выявили 70 преступлений и возбудили уголовное дело по статьям 228.1 («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств») и 210 («Организация преступного сообщества и участие в нем») Уголовного кодекса (УК) РФ. Также им предъявят обвинение по статье 174.1 («Легализация денег или иного имущества в результате преступления») УК РФ.