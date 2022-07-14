В России назвали явным нарушением санкций возврат турбины для «Северного потока»

Поверенный РФ в Оттаве Проскуряков назвал прецедентом возврат турбины из Канады в ФРГ

Поверенный в делах Российской Федерации в Оттаве Владимир Проскуряков назвал прецедентом явного нарушения антироссийских санкций возврат необходимой для «Северного потока» турбины из Канады в Германию. Его словам приводит ТАСС.

По его словам, Канада пытается заверить Киев, что дальнейшего послабления санкционного режима не планируется, однако очевидно, что рестрикции наносят вред в первую очередь тем странам, которые их вводят.

«Хотя очевидно, на этом примере видно, что односторонние санкции даже без ответных мер наносят вред не только тем, против кого направлены, но и тем, кто их вводит, и влияют на глобальные рынки, в данном случае на энергетические», — подчеркнул Проскуряков.

Дипломат добавил, что негативный эффект от ограничений ощущают все. По его мнению, пример с турбиной демонстрирует, что европейские союзники Украины не готовы пожертвовать всем и вся, когда речь идет об их базовых потребностях.

10 июля министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон подтвердил возвращение Германии отремонтированной турбины Siemens для газопровода «Северный поток». По информации Reuters, после этого Берлин передаст турбину «Газпрому».

В июне «Газпром» заявил о технических проблемах с газопроводом. В компании пояснили, что газоперекачивающие агрегаты бренда Siemens находятся на ремонте в Канаде и не могут вернуться в Россию из-за санкций.