Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Судимого бизнесмена расстреляли на улице в российском городе

В Перми неизвестные расстреляли ранее судимого бизнесмена, его тело нашли в машине Porsche

Фото: Telegram-канал «SHOT»

В Перми неизвестные расстреляли 42-летнего бизнесмена. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Тело убитого заметили прохожие в припаркованной машине Porsche. Мужчина с огнестрельным ранением головы лежал на водительском сиденье. На место преступления была вызвана полиция. Очевидцы сняли на видео мертвого бизнесмена.

На кадрах виден автомобиль Porsche, рядом лежит прикрытое тело.

Силовики установили личность погибшего. Это ранее судимый Евгений Иванов.

В настоящее время оперативные сотрудники заняты поиском убийцы.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Названы последствия отказа Германии от российских угля и нефти
Валуев высказался о сроках снятия санкций с российских спортсменов
Названы три фактора поворотного пункта кризиса в России
Умер экс-владелец «Студии 54» Марк Флейшман при помощи эвтаназии
Раскрыты даты встречи России с Турцией и Украиной по зерну
Фанаты оценили наряд Джиджи Хадид фразой «украла шорты у бродяги»
В российском санатории группа подростков избивала детей около двух недель
В России созданы защищающие от заражения медицинские швы
Огромная волна унесла в море восемь человек на глазах туристов и попала на видео
Ушедшая в отставку Каллас собралась вновь стать премьером Эстонии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.