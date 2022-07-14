Судимого бизнесмена расстреляли на улице в российском городе

В Перми неизвестные расстреляли ранее судимого бизнесмена, его тело нашли в машине Porsche

В Перми неизвестные расстреляли 42-летнего бизнесмена. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Тело убитого заметили прохожие в припаркованной машине Porsche. Мужчина с огнестрельным ранением головы лежал на водительском сиденье. На место преступления была вызвана полиция. Очевидцы сняли на видео мертвого бизнесмена.

На кадрах виден автомобиль Porsche, рядом лежит прикрытое тело.

Силовики установили личность погибшего. Это ранее судимый Евгений Иванов.

В настоящее время оперативные сотрудники заняты поиском убийцы.