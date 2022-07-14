Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В российских городах простились с погибшими в ходе спецоперации военными

В российских городах простились с погибшими в ходе спецоперации на Украине военнослужащими

Фото: РИА Новости

В российские городах прошли церемонии прощания с военнослужащими, погибшими в ходе специальной военной операции на Украине.

По данным газеты «Мамский горняк», при исполнении воинского долга погиб 31-летний спецназовец из Новосибирска Александр Рехтин. Он служил по контракту в формировании специального назначения более 10 лет, был инструктором, занимался горной подготовкой офицеров и солдат. За годы службы награждался медалями «За возвращение Крыма», «За воинскую доблесть» II степени, получил удостоверение ветерана боевых действий, а также был представлен к награде «Орден Мужества» посмертно.

Regnum сообщает о гибели в ходе спецоперации 24-летнего жителя Курска Максима Козлова. После выпуска из Военно-воздушной академии в Воронеже он получил звание лейтенанта и служил в Воздушно-космических силах России.

12 июля в Орске Оренбургской области прошли похороны 24-летнего военнослужащего Алексея Стаценко, передает «Курьер.Среда». Он погиб 26 июня 2022 года на Украине при выполнении служебного долга. По информации издания, россиянин проходил службу по контракту в должности командира танкового взвода.

Материалы по теме:
«Люди приезжают напуганные» Допросы на границе, общие комнаты и неопределенность. Что ждет украинских беженцев в России?
«Люди приезжают напуганные»Допросы на границе, общие комнаты и неопределенность. Что ждет украинских беженцев в России?
30 июня 2022
«Людей очень много» В Россию въехало больше миллиона беженцев с Украины. С чем они сталкиваются и кто им помогает?
«Людей очень много»В Россию въехало больше миллиона беженцев с Украины. С чем они сталкиваются и кто им помогает?
27 июня 2022
«Просто хочу, чтобы все закончилось» Безработица, бедность и надежда на мир. Как жители Херсона привыкают к новой жизни
«Просто хочу, чтобы все закончилось»Безработица, бедность и надежда на мир. Как жители Херсона привыкают к новой жизни
15 июня 2022

В четверг, 14 июля, в селе Икряное Астраханской области простились с погибшим в ходе спецоперации сержантом Андреем Ефремовым. За проявленный героизм он был посмертно награжден Орденом Мужества, сообщает «ПУНКТ-А». В августе Ефремову исполнилось бы 27 лет.

В Судогде Владимирской области похоронили 43-летнего сержанта Александра Осина, погибшего при выполнении служебного долга на Украине. По данным «День во Владимире», военнослужащий был разведчиком 127-й отдельной разведывательной бригады в Севастополе. Также в Петушинском районе на юго-западе региона простились с погибшим в ходе спецоперации 23-летним рядовым, служившим в Вооруженных силах России по контракту сапером.

В селе Александровка Знаменского района Тамбовской области простились с 22-летними военнослужащими Евгением Тимофеевым и Максимом Евсегнеевым. Как сообщает «Сельская Новь», в конце февраля 2022 года их командировали в Белгородскую область. В составе автоколонны они регулярно выезжали в Харьковскую область, где не раз попадали под обстрел. По словам сослуживцев, 26 марта в бою под Малой Роганью гвардии рядовой Тимофеев и гвардии ефрейтор Евсегнеев погибли. Последний числился пропавшим без вести с 29 марта. Обоих военнослужащих командование представило к Ордену Мужества посмертно.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Комментарии отключены
Последние новости
Стало известно о продвижении сил ДНР вглубь Авдеевки
Путин продлил компенсации на погашение ипотеки для многодетных
Роботов научили самопознанию
Вдова Мамонова рассказала об обмане с открытием музея покойного музыканта
В российских городах простились с погибшими в ходе спецоперации военными
ЕС оценил последствия эмбарго на российскую нефть
Ирина Шейк показала оливье и веник со словами «среда по-русски»
Бросившие работу ради кругосветного путешествия супруги погибли во время шторма
Народная милиция ЛНР сообщила о взятии под контроль двух населенных пунктов
Шойгу вспомнил о первой миротворческой операции России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.