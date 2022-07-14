В российских городах простились с погибшими в ходе спецоперации военными

В российских городах простились с погибшими в ходе спецоперации на Украине военнослужащими

В российские городах прошли церемонии прощания с военнослужащими, погибшими в ходе специальной военной операции на Украине.

По данным газеты «Мамский горняк», при исполнении воинского долга погиб 31-летний спецназовец из Новосибирска Александр Рехтин. Он служил по контракту в формировании специального назначения более 10 лет, был инструктором, занимался горной подготовкой офицеров и солдат. За годы службы награждался медалями «За возвращение Крыма», «За воинскую доблесть» II степени, получил удостоверение ветерана боевых действий, а также был представлен к награде «Орден Мужества» посмертно.

Regnum сообщает о гибели в ходе спецоперации 24-летнего жителя Курска Максима Козлова. После выпуска из Военно-воздушной академии в Воронеже он получил звание лейтенанта и служил в Воздушно-космических силах России.

12 июля в Орске Оренбургской области прошли похороны 24-летнего военнослужащего Алексея Стаценко, передает «Курьер.Среда». Он погиб 26 июня 2022 года на Украине при выполнении служебного долга. По информации издания, россиянин проходил службу по контракту в должности командира танкового взвода.

В четверг, 14 июля, в селе Икряное Астраханской области простились с погибшим в ходе спецоперации сержантом Андреем Ефремовым. За проявленный героизм он был посмертно награжден Орденом Мужества, сообщает «ПУНКТ-А». В августе Ефремову исполнилось бы 27 лет.

В Судогде Владимирской области похоронили 43-летнего сержанта Александра Осина, погибшего при выполнении служебного долга на Украине. По данным «День во Владимире», военнослужащий был разведчиком 127-й отдельной разведывательной бригады в Севастополе. Также в Петушинском районе на юго-западе региона простились с погибшим в ходе спецоперации 23-летним рядовым, служившим в Вооруженных силах России по контракту сапером.

В селе Александровка Знаменского района Тамбовской области простились с 22-летними военнослужащими Евгением Тимофеевым и Максимом Евсегнеевым. Как сообщает «Сельская Новь», в конце февраля 2022 года их командировали в Белгородскую область. В составе автоколонны они регулярно выезжали в Харьковскую область, где не раз попадали под обстрел. По словам сослуживцев, 26 марта в бою под Малой Роганью гвардии рядовой Тимофеев и гвардии ефрейтор Евсегнеев погибли. Последний числился пропавшим без вести с 29 марта. Обоих военнослужащих командование представило к Ордену Мужества посмертно.