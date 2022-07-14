США ослабили часть санкций против России

США ослабили санкции против России, разрешив транзакции с удобрениями и медоборудованием

США разрешили некоторые транзакции с Россией. В частности, это касается сделок, связанных с удобрениями, продовольствием, посевными материалами, лекарствами и медоборудованием. Об этом сообщил американский Минфин, передает РИА Новости.

Так, отныне разрешены транзакции в отношении производства, изготовления, продажи или транспортировки сельскохозяйственных товаров и оборудования, лекарств, медицинских изделий, а также запасных частей, комплектующих к ним и обновления программного обеспечения для медицинских устройств.

Кроме того, ослаблены ограничения по транзакциям в отношении профилактики, диагностики или лечения коронавируса. Это также касается исследований, в том числе клинических, текущих клинических испытаний и других медицинских исследований.

2 июня Министерство финансов США вывело из-под антироссийских санкций транзакции, связанные с выплатами пенсий американцам.