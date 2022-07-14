Унесенный в открытое море турист выжил благодаря детской игрушке

Турист из Северной Македонии 18 часов дрейфовал в открытом море и выжил благодаря мячу

Турист из Северной Македонии смог продержаться 18 часов на плаву в открытом море благодаря детскому мячику, прежде чем его обнаружили спасатели. Об этом пишет Daily Mail.

В воскресенье, 10 июля, 30-летний путешественник из Северной Македонии Иван отдыхал с друзьями на греческом полуострове Кассандра (входит в более крупный полуостров Халкидики). В один из дней отпуска туриста унесло в открытое море сильным береговым течением. Близкие Ивана сразу же забили тревогу, а спасатели и береговая охрана приступили к поискам.

Спустя 18 часов дрейфующего путешественника заметил с воздуха вертолет греческих ВВС. Все это время мужчина оставался на плаву благодаря детской игрушке — небольшому мячику, который несмотря на полусдутое состояние помогал туристу выживать в открытом море.

Репортаж о чудесном спасении туриста показали по местному телевидению — выпуск новостей увидела жительница другого греческого острова, Лемнос, которая и узнала игрушку сыновей. Как оказалось, мяч еще 30 июня потеряли два брата, 11-летний Трифон и 6-летний Танос, во время игры на пляже. Смытый в море течением, он преодолел около 80 миль (129 километров) и по счастливой случайности был замечен Иваном.

Отмечается, что друг македонца, которого также унесло в море, по-прежнему числится пропавшим без вести.

Ранее в мае в Таиланде спасли 75-летнюю туристку из Германии, которая провела в диких джунглях семь дней без воды и пропитания и чудом выжила. Пожилая путешественница вышла прогуляться вокруг отеля на Пхукете и пропала на неделю — несмотря на масштабную поисковую операцию ее случайно обнаружил мальчик, гулявший неподалеку от своей горной деревни.