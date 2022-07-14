Двоих россиян осудят за присвоение золота стоимостью пять миллионов рублей

В Якутии осудят вахтовиков, вынесших с предприятия золото стоимостью 5,3 миллиона рублей

Олекминский районный суд в Республике Саха (Якутия) рассмотрит дело двоих бывших работников золотодобывающего предприятия, обвиняемых в присвоении драгметалла стоимостью 5,3 миллиона рублей. Об этом в четверг, 14 июля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД по региону.

По данным полиции, вахтовики, 51-летний житель Хакасии и 34-летний уроженец Красноярского края, во время работы собирали падающий на пол золотой концентрат и прятали его в рукавицы и сапоги. Позже они перекладывали его в противогазные сумки, которые сначала хранили на территории предприятия. После возвращения с вахты второй фигурант продал скупщику тайно вынесенный концентрат, в котором содержалось примерно два килограмма чистого золота, и получил за это миллион рублей. Часть денег он передал подельнику.

Вскоре якутские оперативники при силовой поддержке бойцов отряда специального назначения полиции задержали злоумышленников в их квартирах в Красноярске и Сорске и доставили их в Якутию.

Сообщники полностью признали вину. В отношении них избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.