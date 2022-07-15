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В Челябинской области стартовал этнофестиваль

В Челябинской области стартовал двухдневный этнофестиваль

Фото: страница «Челябинская область» во «ВКонтакте»

В Челябинской области стартовал двухдневный этнофестиваль, он начался в Ашинском районе с праздника Ивана Купалы. Об этом сообщает «Южноуральская панорама».

«В Ашинском районе пройдет двухдневный этнофестиваль «Дружба». Он откроется 15 июля праздником Ивана Купалы. В программе — плетение венков, хороводы вокруг костра и прыжки через него», — говорится в сообщении.

В субботу, 16 июля, в Аше состоится фестиваль народного искусства и ремесла текстильной куклы «Красавицы Древней Руси и современной России». На празднике гости смогут увидеть подворья представителей разных народов и попробовать блюда национальной кухни.

«Цель фестиваля «Дружба» — сохранение самобытности национальных культур, поддержка участников и коллективов художественного самодеятельного творчества и декоративно-прикладного искусства, а также укрепление дружбы между народами, населяющими Южный Урал», — рассказали в министерстве культуры Челябинской области.

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Варвара Кошечкина
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