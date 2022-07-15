Жители Махачкалы и Дербента обеспечат себе комфортное долголетие

СберНПФ изучил долгосрочные планы жителей южных регионов России

Жители Махачкалы и Дербента целенаправленно семьями откладывают на пенсию. К такому выводу пришел СберНПФ, проведя собственное исследование в южных регионах России в преддверии церемонии открытия интерактивного светомузыкального фонтанного комплекса в Дербенте.

Как показал опрос, махачкалинцы и дербентцы хотели бы, чтобы средняя продолжительность их жизни составляла более 90 лет. Это один из самых высоких показателей в стране. При этом почти все жители Махачкалы (96 процентов) и Дербента (92 процента) уверены, что долголетие является одним из источников счастья. Ради этого они готовы заботиться об улучшении своего здоровья (45 процентов - махачкалинцы и 46 процентов - дербентцы).

Дожить до преклонных годов жители Дагестана планируют вместе со своей второй половиной. 91 процент семейных пар в Дербенте и 83 процента семей Махачкалы уверены, что их отношения сохранятся до глубокой старости. Уровень «доверия и совместимости» здесь выше, чем в каком-либо другом регионе России.

Ещё по 4 процента респондентов как в Махачкале, так и в Дербенте очень надеются, что смогут сохранить отношения навсегда. Уверенность в партнёре подчёркивается тем, что деньгами в семьях часто управляют сообща: почти половина семей региона (48 процентов) постоянно или время от времени ведут учёт своих доходов и расходов, занимаются финансовым планированием. 37 процентов семей Махачкалы и 34 процента пар Дербента также делают совместные накопления, в том числе и на пенсию.

Махачкалинцы и жители Дербента понимают, что для долгой счастливой жизни необходимо не только крепкое здоровье, но и финансовая независимость. У жителей региона есть своеобразный стандарт благополучия — набор благ, необходимых для комфортной жизни на пенсии. К нему 99 процентов респондентов как в Махачкале, так и в Дербенте относят доступ к качественной медицине, в том числе и платной, а также наличие собственного жилья. Для 95 процентов жителей Махачкалы и 93 процента жителей Дербента на пенсии важно полноценное питание, в том числе вне дома, и возможность заниматься спортом или любимым хобби. 92 процента респондентов в Махачкале и 89 процентов опрошенных в Дербенте хотят, чтобы у них была вся необходимая бытовая техника и свободный доступ к культурным ценностям. Для 83 процента махачкалинцев и 81 процент дербентцев важна возможность путешествовать.

Сумма собственных накоплений, которая может обеспечить спокойную и уверенную жизнь после выхода на пенсию, по мнению жителей Махачкалы и Дербента, должна составлять не менее 2 миллиона рублей.

«Наши опросы показывают, что почти половина жителей Махачкалы и Дербента считают себя финансово грамотными и готовыми к тому, чтобы инвестировать средства и управлять своими накоплениями. А эффективно управлять процессом формирования накоплений на пенсию помогут дополнительные знания о пенсии. Разобраться в этом можно с помощью "Пенсионной витрины" СберНПФ в мобильном приложении СберБанк Онлайн -вкладка "Пенсии". Этот удобный сервис покажет, на какие страховые выплаты человек может рассчитывать в будущем, и даст возможность подключить индивидуальный пенсионный план для накоплений», - отмечает Полина Тризонова, руководитель пресс-службы Сбербанка.

При финансовом участии Сбера в Дербенте построен крупнейший в России светомузыкальный фонтан общей площадью 4715 квадратных метров, по количеству струй (2214) и высоте (до 30 метров) он превосходит большинство фонтанов в стране. При его строительстве использованы уникальные и самые современные технологии. Программное обеспечение фонтана позволяет создавать уникальные светомузыкальные шоу и транслировать видеоролики на водный экран. Фонтанный комплекс отличает уникальная монументальная архитектурная концепция: он выполнен в художественных традициях Дагестана из местного природного камня.