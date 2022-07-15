Китайская цензура начала стирать данные о масштабной проблеме

Bloomberg: цензура в Китае начала стирать данные о проблеме отказов от выплаты ипотеки

Китайская цензура начала стирать данные о масштабных отказах граждан от выплаты ипотеки на фоне переноса сроков сдачи объектов, обратило внимание Bloomberg.

В июле проблема начала приобретать серьезные масштабы, а теперь из интернета исчезают сведения о количестве подобных отказов, которые могли бы послужить ключевыми источниками данных для глобальных инвесторов и исследователей. Речь идет об информации, собираемой пользователями.

Ситуация коснулась ряда платформ — аналога Quora, Zhihu Inc, и сервисов совместной работы с документами, к примеру портала Kdocs. Пользователи сайтов делились такими сведениями, как названия проблемных проектов, и письмами покупателей об отказе от платежей.

Сами покупатели также жалуются на блокировку своих аккаунтов в китайских соцсетях Douyin, аналоге TikTok, и Weibo, аналоге Twitter. Часть из них утверждает, что с ними связывалась полиция. Удалены оказались и посты о проблеме в WeChat и Weibo, включая анализ от исследовательской организации China Real Estate Information: по ее данным, люди прекратили выплачивать ипотеку как минимум в 50 городах, что коснулось сотни проектов.

Китайские банки пока утверждают, что уровень проблемной задолженности пока контролируется. Однако резкий рост числа подобных инцидентов вызывает опасения по поводу того, что проблемы затронут крупные кредитные организации и средний класс в стране, который предпочитаешь инвестировать в недвижимость большую часть своих средств. Главный экономист Enodo Economics Диана Чойлева предполагает, что речь идет скорее о потенциальном кризисе доверия к китайской компартии, чем о серьезном банковском кризисе.

Ранее в июле на проблему обратила внимание компания Citigroup: она указывала, что ситуация коснулась 35 проектов в 22 городах Китая. По оценкам специалистов, объем просроченных кредитов на жилье может достигнуть 561 миллиарда юаней (83 миллиардов долларов), или около 1,4 процента от ипотечной задолженности граждан.