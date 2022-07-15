В Подмосковье состоится гастрономический фестиваль

Фестиваль «Гастрономическое лето в Балашихе» пройдет 16 июля

В Балашихе 16 июля состоится фестиваль «Гастрономическое лето в Балашихе». Он пройдет в микрорайоне Саввино, на улице Пригородной, дом 92. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Такие мероприятия, как "Гастрономическое лето" — это отличная возможность провести время всей семьей. Детям тоже будет интересно: для них будет организована анимационная программа, аквагрим, палатки со сладостями», — сказал первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

В программе фестиваля заявлены мастер-классы по приготовлению плова и окрошки, бесплатные дегустации блюд, вокальное шоу, пенная вечеринка и гастрономическая программа. Фестиваль будет работать с 12:00 до 19:00. Вход свободный.

