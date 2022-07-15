Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

В Нижнем Новгороде завершился фестиваль «Горький fest»

Документальный фильм «Из Иерусалима с любовью» победил на кинофестивале «Горький fest»

Фото: Горький fest

В Нижнем Новгороде завершился VI кинофестиваль «Горький fest». Победителем состязания стал документальный фильм Константина Фама «Из Иерусалима с любовью», передает ТАСС.

Картина рассказывает о русской аристократке, дочери белогвардейского офицера Татьяне Гончаровой-Мендозе, благодаря труду которой в Иерусалиме сохранилась православная святыня — Александровское подворье. Лента Фама также получила приз зрительских симпатий.

Рекордсменом по числу наград в этом году стал фильм Максима Кулагина «По-мужски». Он завоевал призы за лучшую режиссуру, лучшую драматургию, лучшую мужскую роль (Антон Лапенко) и лучшее изобразительное решение. Награда за лучшую женскую роль присуждена Марии Мацель за картину «Страна Саша».

Фестиваль «Горький fest» проводится в Нижнем Новгороде с 2017 года. Его цель — трансформация классических форм киноискусства и развитие киноязыка, знакомство зрителей с современными кинематографистами и их работами.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгений Шульгин
Обсудить
Последние новости
Минобороны назвало цель удара по Виннице
Минобороны заявило об уничтожении представителей поставщиков оружия ВСУ
Кремль отреагировал на кадровые перестановки в руководстве стран Европы
Бывший футболист «Спартака» умер в 29 лет
Путин проведет совещание с Совбезом
Кремль ответил на вопрос о повторной вакцинации Путина от коронавируса
Подростки рассказали об «адских» условиях содержания в российской психбольнице
Врач назвала важную причину пить томатный сок в самолете
Бывший премьер Эстонии назвала Россию единственным врагом
Военкор объяснил массовое отступление ВСУ из Северска
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.