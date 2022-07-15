В Нижнем Новгороде завершился фестиваль «Горький fest»

Документальный фильм «Из Иерусалима с любовью» победил на кинофестивале «Горький fest»

В Нижнем Новгороде завершился VI кинофестиваль «Горький fest». Победителем состязания стал документальный фильм Константина Фама «Из Иерусалима с любовью», передает ТАСС.

Картина рассказывает о русской аристократке, дочери белогвардейского офицера Татьяне Гончаровой-Мендозе, благодаря труду которой в Иерусалиме сохранилась православная святыня — Александровское подворье. Лента Фама также получила приз зрительских симпатий.

Рекордсменом по числу наград в этом году стал фильм Максима Кулагина «По-мужски». Он завоевал призы за лучшую режиссуру, лучшую драматургию, лучшую мужскую роль (Антон Лапенко) и лучшее изобразительное решение. Награда за лучшую женскую роль присуждена Марии Мацель за картину «Страна Саша».

Фестиваль «Горький fest» проводится в Нижнем Новгороде с 2017 года. Его цель — трансформация классических форм киноискусства и развитие киноязыка, знакомство зрителей с современными кинематографистами и их работами.