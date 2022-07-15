Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Умер известный армянский кинопродюсер Армен Григорян

Известный армянский кинопродюсер Армен Григорян умер во время заседания суда
Армен Григорян

Армен Григорян. Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости

Известный армянский кинопродюсер и общественный деятель Армен Григорян умер на 58-м году жизни. Об этом сообщает Sputnik Армения со ссылкой на директора ЗАО «Скорая помощь» Тагуи Степанян.

Смерть кинодеятеля наступила во время заседания суда в Ереване: Григоряна обвиняли в публичном унижении национального достоинства граждан Армении. Продюсер почувствовал себя плохо, после чего потерял сознание.

Присутствующие в зале суда попытались оказать ему первую помощь, однако прибывшие медики констатировали смерть Григоряна. Причины гибели мужчины устанавливаются.

Сообщается, 18 мая кинодеятель был арестован, в связи с чем находился в заключении почти два месяца.

Адвокаты продюсера утверждали, что дело в отношении мужчины было сфабриковано и носило исключительно политический характер, так как ранее Григорян являлся активным оппозиционным деятелем и требовал отставки властей государства.

Кинодеятель выступал в роли исполнительного продюсера в таких фильмах, как «Королева», «Я остаюсь», «Моя большая армянская свадьба», сериале «Доктор Тырса» и во многих других проектах.

Ранее стало известно, что на 83-м году жизни при помощи эвтаназии умер экс-владелец «Студии 54» Марк Флейшман.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Астахова
Комментарии отключены
Последние новости
Кремль пообещал Рогозину новую работу
Роскомнадзор запросил у СДЭК информацию об утечке данных клиентов
Латвия ужесточила правила ввоза подакцизных товаров из России и Белоруссии
В ДНР заявили об отсутствии официальных обращений по поводу осужденных наемников
Кремль опроверг связь отставки Рогозина с претензиями к его работе
Стала известна причина смерти бывшего тренера «Спартака» Ярцева
Застройщики согласились продавать жилье дешевле
ФСБ задержала российского полицейского за взятку в три миллиона рублей
Биолог перечислил россиянам эффективные методы борьбы с борщевиком
Стала известна причина смерти иностранного наемника в ДНР
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.