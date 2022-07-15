Двоих ранее судимых россиян отправили в СИЗО за убийство инкассатора

В Иркутске двоих ранее судимых мужчин отправили в СИЗО за убийство инкассатора в 2011 году

В Иркутске двоих 39-летних россиян отправили в СИЗО за незаконное хранение оружия, разбой и убийство 48-летнего инкассатора. Об этом в пятницу, 15 июля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель управления Следственного комитета России (СКР) по региону Карина Головачева.

По данным следствия, 6 июня 2011 года возле дома №126/2 на Байкальской улице они напали на потерпевшего, который занимал должность замдиректора Транссибирской пассажирской компании. Один из фигурантов выстрелил в мужчину из пистолета с глушителем, после чего сообщники забрали у жертвы сумку, в которой лежало более двух миллионов рублей, и скрылись с места преступления на машине Honda Orthia. Ее они позже сожгли в лесу. В тот же день раненый инкассатор скончался в больнице.

В течение 11 лет соучастники оставались на свободе, однако в июне этого года благодаря совместной работе следователей, криминалистов и сотрудников уголовного розыска подозреваемых задержали. В ходе обысков у них изъяли пистолеты, автомат и боеприпасы. Выяснилось, что ранее один из них был судим за хранение оружия, а второй — за кражу и незаконную незаконную рубку лесных насаждений.

Сейчас с мужчинами проводят следственные действия. По оперативным данным, второй фигурант — бывший член одного из организованных преступных сообществ (ОПС).