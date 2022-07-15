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Комендантский час в Каракалпакии сократили

Парламент Узбекистана утвердил сокращение комендантского часа в Каракалпакии

Фото: Mukhammadsharif Mamatkulov / Reuters

Парламент Узбекистана принял решение сократить время комендантского часа в автономной Республике Каракалпакстан, где в начале июля вспыхнули массовые протесты и беспорядки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу нижней палаты законодателей.

После утверждения в регионе режима чрезвычайного положения жителям было запрещено выходить на улицу с 21:00 по 7:00 следующего дня. Теперь это время сокращено с 23:00 по 5:00.

Каракалпакия является компактным местом проживания тюркоязычного народа каракалпаков. В советское время регион был включен в состав Хорезмской ССР, позже — Киргизской АССР. В состав Узбекской АССР республика вошла в 1936 году. После распада СССР она осталась частью Узбекистана, но сохранила суверенитет и возможность сецессии.

Протесты в регионе начались 1 июля после намерения президента Узбекистана Шавката Мирзиеева лишить республику права на выход из состава страны, которое было закреплено в Конституции. В столкновениях пострадали тысячи демонстрантов и правоохранителей, погибли как минимум 18 человек. В итоге Ташкент отказался от планов лишить республику конституционных преференций.

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Алевтина Запольская
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