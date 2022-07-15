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Еврокомиссия собралась подать на Венгрию в суд из-за запрета ЛГБТ-пропаганды

Еврокомиссия подаст на Венгрию в суд ЕС из-за закона о запрете гей-пропаганды

Фото: Gaelen Morse / Reuters

Европейская комиссия собирается обратиться в суд Евросоюза и передать туда свои споры с Венгрией, которые касаются запрета пропаганды ЛГБТ и отзыва частоты у оппозиционной радиостанции Klubradio. Фактически ЕК подает на Будапешт в суд, пишет Reuters.

Речь о законе, принятом в июне 2021 года в Венгрии: он запрещает включение в учебные материалы и телевизионные шоу, предназначенные для детей, демонстрацию однополых отношений. В стране также запретили рекламу, упоминающую гомосексуализм, если она нацелена на аудиторию младше 18 лет. Занятия по половому воспитанию при этом могут проводить только лица и организации, внесенные в официальный реестр Венгрии.

Брюссель выступает против этого закона, поскольку он противоречит нормам ЕС и нарушает права человека (в том числе на свободу слова и информации, право на уважение частной жизни и недискриминацию). В Будапеште в свою очередь объясняют, что закон не притесняет права ЛГБТ-сообщества, а касается лишь сексуального просвещения детей.

Кроме того, в 2021 году истекла лицензия на вещание радиостанции Klubradio, работавшей в Венгрии на протяжении 19 лет. Власти страны не стали продлевать ее, объяснив это некими нарушениями. На радиостанции считают, что журналистов преследуют по политическим мотивам, так как в эфире критиковали правительство и политику премьер-министра Виктора Орбана.

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Виктория Кондратьева
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