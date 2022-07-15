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Промышленная активность в России упала до минимума

Индекс промышленного оптимизма Института Гайдара опустился до минимума за два года

Фото: Рюмин Александр / ТАСС

Опережающие индикаторы состояния промышленной активности показывают заметный спад в июле. По данным на 14 июля, индекс промышленного оптимизма Института Гайдара опустился до минимума с начала нынешнего кризиса, сообщает «Коммерсантъ».

Падение наблюдается по всем индикаторам, которые входят в состав индекса. Хуже всего ситуация обстоит с оценкой текущих продаж. Попытки стабилизации в мае и июне не стали тенденцией, в июле доля ответов «хуже нормы» выросла до 46 процентов, что стало самым низким значением с июля 2020 года.

Большинство участников исследования оценивают запасы готовой продукции как «выше нормы», что негативно сказывается на выпуске. Если в июне предприятия отказывались от планов по его увеличению, то в июле они начали сокращать производство по причине низкого спроса. Сталелитейные компании и вовсе фиксировали отрицательную рентабельность поставок.

Эксперты института полагают, что официальные данные Росстата по июлю, которые будут опубликованы 24 августа, сильно разочаруют власти. Опросы показывают резкое падение показателей по производству. Таким образом, дно санкционного кризиса не достигнуто, а ситуация стремительно ухудшается.

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Ранее к такому же выводу пришли эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. По их мнению, пройденные относительно спокойно первые два квартала 2022 года не сняли структурных проблем, и пик кризиса придется на третий и четвертый кварталы текущего года.

Главными факторами, которые повлияют на скорость развития кризиса, они назвали сокращение экспорта по всем направлениям, импорт инфляции (ввозимые из-за рубежа товары обходятся дороже из-за общемирового роста цен), а также поведение компаний в условиях ухудшающейся ситуации. Без поддержки от государства и из-за отсутствия перспектив они могут начать сокращать персонал.

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Платон Щукин
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