Джулианна Мур возглавит жюри Венецианского кинофестиваля

Актриса Джулианна Мур возглавит международное жюри Венецианского кинофестиваля

Американская актриса Джулианна Мур станет председателем жюри Венецианского кинофестиваля. Об этом сообщает Deadline.

В состав жюри вместе с обладательницей премии «Оскар» войдут режиссеры Одри Диван, Мариано Кон, Леонардо ди Констанцо, Родриго Сорогоен, актриса Лейла Хатами и писатель Кадзуо Исигуро. Они должны будут определить, кому достанется приз «Золотой лев» за лучший фильм, а также лауреатов других наград.

79-й Венецианский кинофестиваль пройдет с 31 августа по 10 сентября. Первый смотр состоялся в 1932 году. В главном конкурсе фестиваля примут участие не более 20 фильмов. В состав жюри традиционно входят не более девяти человек, занимающихся кино или другими видами искусства.

Ранее был опубликован список номинантов на «Эмми».