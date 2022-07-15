В Иванове откроется фестиваль сериалов «Пилот»

В Иванове с 15 по 17 июля пройдет IV фестиваль российских сериалов «Пилот»

В Иванове пройдет IV фестиваль российских сериалов «Пилот». Об этом сообщает ТАСС.

Фестиваль начнет работу в пятницу, 15 июля, и продлится до 17-го числа. На нем покажут более 20 российских сериалов. Отмечается, что в этом году в конкурсной программе представлено много комедий.

«Есть ощущение, что сериалы, которые помогают справляться с тревогой, в ближайшее время увлекут публику вернее, чем драмы. Еще нам прислали как никогда много мистических историй — и кажется, это связано с желанием авторов и зрителей обнаруживать в будничной жизни высокие смыслы и тайные знаки, присутствие безусловного добра и зла», — объяснил программный директор фестиваля Егор Москвитин.

В частности, на фестивале будут представлены детектив « Замерзшие», комедии «Красный 5», «Друг на час», «Чистильщик» и «Морозко», драма «А сейчас реклама!» и мелодрама «Надвое».

Фестиваль «Пилот» проводится с 2018 года.