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Спецназ «Гром» устроил рейд с задержаниями в цыганском поселке Екатеринбурга

Спецназ «Гром» и полиция устроили рейд с задержаниями в цыганском поселке Екатеринбурга

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Спецназ «Гром» и полиция устроили рейд с массовыми задержаниями в цыганском поселке Екатеринбурга — возможно, мероприятие решили провести после нападения на сотрудников ГИБДД. Сообщается, что среди задержанных есть несовершеннолетние без водительских прав. Об этом в пятницу, 15 июля, пишет URA.ru.

По данным издания, массовый межведомственный рейд силовиков прошел в районе улиц Викулова и Шекспира в Екатеринбурге — местные жители заметили там сотрудников ГИБДД, ОМОН, спецназа отряда «Гром» и уголовного розыска. Силовики проверяли документы у всех присутствующих, пробивали по базам на причастность к преступлениям, многих грузили в автобусы. В багажнике одной из машин полицейские обнаружили большую партию спирта.

Предыдущий рейд силовиков в поселке прошел в начале недели, 12 июля. Он был связан с задержанием 13-летнего подростка, который был за рулем Lada Priora и отказался остановиться по требованию полицейских. Когда его попытались задержать, местные жители встали на защиту подростка, вмешаться пришлось сотрудникам Росгвардии.

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