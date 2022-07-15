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РЖД запустят новый туристический маршрут из Нижнего Новгорода

РЖД с 15 июля запускают совмещенный турмаршрут между Нижним Новгородом и Городцом

Фото: Shutterstock

РЖД с середины июля запускают новый турмаршрут между Нижним Новгородом и Городцом. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

«С 15 июля будет доступен новый совмещенный туристический маршрут, билет на который можно оформить единой покупкой, — рассказали в пресс-службе холдинга. — Одной из составляющих нового маршрута станет скоростное судно "Валдай" сообщением Нижний Новгород — Городец».

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Отмечается, что корабли будут отправляться от нижегородского причала номер восемь трижды в неделю — по пятницам, субботам и воскресеньям в 9:00 и прибывать обратно в 14:15. В программу включена экскурсия «Музей под открытым небом».

Стоимость поездки для взрослого — 1750 рублей, для пассажиров в возрасте от пяти до десяти лет билет обойдется дешевле — 1575 рублей. Дети младше пяти лет могут путешествовать по маршруту бесплатно.

Ранее сообщалось, что РЖД запустили 15 дополнительных составов «Ласточка» из аэропорта Сочи к Имеретинскому курорту, центру Сочи и Дагомысу. Из авиагавани поезда будут отправляться в 14:46 и прибывать в Дагомыс в 16:04. В обратно направлении поезда будут отбывать в 16:26 и приезжать в аэропорт в 17:33.

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Валентина Процкова
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