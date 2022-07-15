Шольцу предрекли отставку из-за энергетического кризиса в Германии

Telegraph: канцлер ФРГ Шольц рискует оставить должность из-за энергетического кризиса

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц рискует оставить свою должность в связи с энергетическим кризисом в стране. Такое мнение выразил журналист Дэниел Джонсон в статье для газеты The Telegraph.

Он обратил внимание на то, что ФРГ в данный момент переживает острый кризис из-за нехватки энергоресурсов. «Разыгралась настоящая драма с поиском виновных в принятии катастрофического решения десятилетней давности отказаться от атомной энергетики, из-за которого Германия попала в полную зависимость от России», — заявил Джонсон.

Журналист также отметил, что две трети избирателей осуждают Шольца за его неспособность обеспечить энергетическую безопасность страны. В связи с этим он предрек скорую отставку канцлера ФРГ, если тот не капитулирует перед Москвой.

Ранее пользователи Twitter из Германии потребовали отставки федерального канцлера ФРГ Олафа Шольца. Таким образом они отреагировали на статью газеты Bild о том, что в стране повысят налог на выбросы углекислого газа. По мнению комментаторов, такими действиями правительство ставит под угрозу благополучие населения страны.