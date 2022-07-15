В Узбекистане создали комиссию для расследования беспорядков в Каракалпакии

Власти Узбекистана создали комиссию для расследования беспорядков в Каракалпакии

Законодательная палата и Сенат Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана принял решение создать комиссию для независимого расследования беспорядков в Каракалпакии. Об этом сообщает РИА Новости.

Решение было принято властями на совместном заседании 15 июля. Комиссия изучит факты и события, произошедшие в республике в начале июля.

Протесты в Каракалпакии начались 1 июля. Причиной стало намерение президента Узбекистана Шавката Мирзиеева лишить республику права на выход из состава страны, которое было закреплено в Конституции.

В результате беспорядков пострадали тысячи демонстрантов и правоохранителей, как минимум 18 человек погибли. В итоге Ташкент решил отказаться от планов лишить республику возможности провести референдум.