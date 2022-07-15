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Звезда фильма «Безумно богатые азиаты» рассказала о попытке покончить с собой

Актриса Констанс Ву рассказала о попытке покончить с собой из-за интернет-травли

Фото: Image Press Agency / face to face / Globallookpress.com

Американская актриса Констанс Ву впервые за три года вернулась в Twitter и рассказала о попытке покончить с собой из-за интернет-травли.

Звезда фильма «Безумно богатые азиаты» призналась, что ей страшно вновь появляться в социальных сетях, потому что в 2019 году из-за них «чуть не потеряла жизнь». Тогда она опубликовала несколько твитов о возобновлении шоу Fresh Off The Boat («Трудности ассимиляции») и столкнулась с резкой критикой. По словам артистки, пользователи писали ей, что она является позором азиатско-американского сообщества.

«Кажется сюрреалистичным, что несколько сообщений в директ убедили меня покончить с собой, но так и случилось. К счастью, друг нашел меня и срочно доставил в отделение неотложной помощи», — написала Ву.

Актриса пояснила, что когда в 2019 году она опубликовала новость о продлении шоу «Трудности ассимиляции», один из пользователей поздравил ее с этой «отличной новостью». «Это не так», — ответила она. В другом твите артистка написала, что расстроена до слез.

По словам Ву, в тот момент она не смогла порадоваться из-за продления проекта, так как из-за него была вынуждена отказаться от другой работы. Пользователи сети не поняли ее резкой реакции на продление сериала и раскритиковали ее твиты.

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Марина Погосян
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