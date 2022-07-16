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Названы вероятные причины задержки Максима Галкина за границей

Журналист Грозданов: Галкин отказался возвращаться с Пугачевой в Россию из-за гастролей
Максим Галкин

Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press

Юморист и телеведущий Максим Галкин задержался за границей и отказался возвращаться в Россию с супругой, певицей Аллой Пугачевой, из-за плотного гастрольного графика, заявил светский журналист Феликс Грозданов, пишет ProZvezd.

Издание назвало вероятную причину, почему артист остался в Латвии. Как указал автор, Пугачева якобы вернулась в Москву, на днях ее заметили в столичном аэропорту. Весной звездная пара перебралась в Израиль, а на днях приехала в Юрмалу. По мнению журналиста, Пугачева решила «заскочить» в российскую столицу.

«Все это лето Галкин находится в работе. У него было много концертов в Израиле, впереди намечены выступления в Турции и Австралии», — отметил автор. По его словам, Галкину нужно зарабатывать на жизнь в Израиле и детям на учебу. «Они учатся в 1-й московской гимназии. В год за их учебу платят в районе трех миллионов рублей. А где их брать», — пишет издание.

Автор уточнил, что пенсия Пугачевой не превышает 60 тысяч рублей, которых не хватит на оплату учебного заведения. По мнению журналиста, еще одной причиной отказа Галкина ехать в Россию является политика.

15 июля СМИ заявили о возвращении 73-летней народной артистки СССР Пугачевой в Россию.

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Марина Совина
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