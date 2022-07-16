Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

На производителя Skittles подали в суд из-за ядовитого красителя

Жительница Калифорнии подала в суд из-за способного изменять ДНК оксида титана в Skittles

Фото: Shutterstock

Жительница Калифорнии подала в суд на производителя сладостей Skittles Mars Inc. из-за оксида титана (TiO2), используемого в конфетах в качестве красителя. Об этом сообщает Daily Mail.

В иске, поданном в федеральный суд Окленда, штат Калифорния, Дженил Темз обвинила Mars Inc. в том, что компания подвергает опасности жизни потребителей, используя в производстве конфет Skittles ядовитый краситель оксид титана в качестве пищевой добавки.

При этом в иске подчеркивается, что TiO2 будет запрещен в Европейском союзе в следующем месяце, после того, как регулятор безопасности пищевых продуктов счел его опасным из-за «генотоксичности» или способности изменять ДНК. Также оксид титана при употреблении в больших количествах негативно влияет на ряд жизненно важных органов, к примеру, на мозг, печень и почки.

В 2016 году компания Mars Inc. обязалась постепенно отказаться от использования небезопасного TiO2 в продуктах питания.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Бывший глава израильской спецслужбы спрогнозировал сроки взятия Одессы
Россиянам перечислили способы сэкономить в отпуске
Группа соблюдающих ПДД лошадей в Новой Москве попала на видео
В Госдуме дали прогноз по инфляции до конца года
Названы противопоказанные при гастрите продукты
Москвичей предупредили о похолодании
Пять вагонов с газовым конденсатом сошли с рельс в российском регионе
На производителя Skittles подали в суд из-за ядовитого красителя
Левандовски перейдет в «Барселону»
В Грузии задержали бывшего замглавы Службы госбезопасности
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.