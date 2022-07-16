На производителя Skittles подали в суд из-за ядовитого красителя

Жительница Калифорнии подала в суд из-за способного изменять ДНК оксида титана в Skittles

Жительница Калифорнии подала в суд на производителя сладостей Skittles Mars Inc. из-за оксида титана (TiO2), используемого в конфетах в качестве красителя. Об этом сообщает Daily Mail.

В иске, поданном в федеральный суд Окленда, штат Калифорния, Дженил Темз обвинила Mars Inc. в том, что компания подвергает опасности жизни потребителей, используя в производстве конфет Skittles ядовитый краситель оксид титана в качестве пищевой добавки.

При этом в иске подчеркивается, что TiO2 будет запрещен в Европейском союзе в следующем месяце, после того, как регулятор безопасности пищевых продуктов счел его опасным из-за «генотоксичности» или способности изменять ДНК. Также оксид титана при употреблении в больших количествах негативно влияет на ряд жизненно важных органов, к примеру, на мозг, печень и почки.

В 2016 году компания Mars Inc. обязалась постепенно отказаться от использования небезопасного TiO2 в продуктах питания.