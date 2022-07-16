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Мошенники пытались вывезти группу девушек из Москвы на фальшивого «Холостяка»

Полиция помешала мошенникам вывезти из Москвы группу девушек якобы на шоу «Холостяк»

Фото: Shutterstock

Московская полиция помешала мошенникам вывезти из столицы группу девушек якобы для участия в кастинге шоу «Холостяк». Об этом «Подъему» сообщила пресс-служба канала ТНТ, в эфире которого выходит программа.

Аферисты распространяли на улице Арбат рекламные листовки о наборе участниц на новый сезон шоу, а в соцсетях они приглашали желающих на закрытое мероприятие у метро «Медведково». Об этом узнала служба безопасности телеканала и вызвала полицию к месту сбора.

На кадрах видны девушки у микроавтобуса.

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку, выясняя личности мошенников, а а также цель лжекастинга.

ТНТ напомнил, что вся официальная информация обо всех проектах публикуется только на официальном сайте телеканала. Кастинги на программе проводятся бесплатно, с соблюдением личных прав и границ людей.

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Любовь Ширижик
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