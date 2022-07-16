Пять вагонов с газовым конденсатом сошли с рельс в российском регионе

На Кубани сошли с рельс пять вагонов с газовым конденсатом, пострадавших нет, идут работы

На Кубани устраняются последствия ЧП, в результате которого с рельс сошли пять вагонов с газовым конденсатом. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

В субботу, 16 июля, в 5:40 по местному времени на станции Протока при маневрах для подачи грузовых вагонов на пути необщего пользования предприятия «Славянск-Эко» произошел сход пяти вагонов, при этом три оказались на боку.

В результате ЧП пострадавших нет, угроза экологической безопасности также не представляется. Поезда идут штатно. На место инцидента со станций Крымская и Тимашевская отправлены восстановительные поезда, специалисты ликвидируют последствия ЧП.