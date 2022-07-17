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Стали известны новые подробности убийства японского премьера Абэ

Yomiuri: убийца Абэ незадолго до нападения написал письмо, в котором намекал на свои планы
Синдзо Абэ

Синдзо Абэ. Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Убийца бывшего японского премьера Синдзо Абэ 41-летний Тэцуя Ямагами незадолго до нападения, предположительно, написал письмо, в котором намекал на свои планы, пишет газета Yomiuri.

Источник издания раскрыл новые подробности. Послание уже после убийства обнаружил в своем почтовом ящике проживающий в Японии мужчина, критиковавший религиозную организацию «Церковь объединения», которую Ямагами винил в финансовом крахе своей семьи, отметил он.

Несмотря на то, что на конверте нет имени отправителя, внутри находился договор между его матерью и «Церковью объединения», в котором были написаны, в частности, имя и адрес Ямагами. В тексте Ямагами написал, что не считает Абэ виновным. При этом он признал, что политик якобы симпатизирует религиозной организации, которую убийца считал причиной проблем его семьи.

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О нападении на Абэ стало известно утром 8 июля. Инцидент произошел во время предвыборного мероприятия в японском городе Нара. Бывший моряк Сил самообороны Японии Ямагами подошел к политику со спины и выстрелил в него из дробовика.

Синдзо Абэ занимал пост премьер-министра Японии дважды: в 2006-2007 и 2012-2020 годах.

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Марина Совина
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