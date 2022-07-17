Сбер открыл в Дербенте крупнейший в России фонтан

Сбер открыл в Дагестане фонтан с площадками для фейерверков и струями «огонь на воде»

Крупнейший в России фонтан с площадками для фейерверков и струями «огонь на воде» открыл Сбер в дагестанском Дербенте. Фонтан с девятью чашами на двух ярусах расположился в парке имени Низами Гянджеви.

В церемонии открытия приняли участие вице-премьеры России Александр Новак и Дмитрий Чернышенко, министр культуры России Ольга Любимова, глава Дагестана Сергей Меликов, сенатор от республики Дагестан Сулейман Керимов и глава банка Герман Греф.

Общая площадь фонтана превышает 4,7 тысячи квадратных метров, он выполнен в художественных традициях Дагестана из местного природного камня. Фонтан оснащен современными технологическими решениями — струями «огонь на воде», площадками для пуска фейерверков, пневматическими водными пушками, поворотными форсунками, водным экраном. Количество струй составляет более 2,2 тысячи, а их высота достигает 30 метров, что выше, чем у большинства фонтанов в России.

По словам главы Сбера Германа Грефа, решение обновить парк было принято еще три года назад. «Когда мы приехали в Дербент три года назад, сразу приняли решение, что обновленный парк должен стать жемчужиной города, который как минимум две тысячи лет украшает эту прекрасную землю. Хотелось сделать что-то достойное этого древнего города. Мы просмотрели много проектов и даже в финальный вносили большие корректировки. Например, буквально год назад в проекте появились библиотека, музей, первый в стране музей фонтана под землей со сложнейшими техническими сооружениями», — напомнил Греф.

Он также указал на труд местных мастеров, работавших над созданием фонтана. «Фонтан в Дербенте не просто самый большой в России, но, в первую очередь, это торжество мастерства множества людей, которые принимали в участие в его создании. Многое делалось вручную, благодаря искусству местных мастеров. Десятки тысяч людей пришли на открытие фонтанного комплекса, и мы видим, что люди счастливы, что людям нравится, — и это самое важное для нас», — заключил Греф.

Всего на объекте 1368 световых прожекторов, два видеопроектора для проецирования изображений и мощная акустическая система для создания светомузыкальных шоу и трансляции видеороликов на водный экран. Интерактивный музей расположился в технологическом помещении фонтана.

Ранее открытие фонтана анонсировал заместитель председатель правления Сбербанка Станислав Кузнецов.