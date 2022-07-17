В России предложили создать государственную туркомпанию

«Известия»: депутат Госдумы Милонов предложил создать госкомпанию по зарубежному туризму

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой учредить государственный или частно-государственный сервис (агентство) для оказания гражданам услуг в сфере международного туризма. С этой просьбой он обратился в начале июля к главе Ростуризма Зарине Догузовой, пишут «Известия».

Милонов предложил создать госкомпанию по зарубежному туризму и заявил, что это направление является актуальным сейчас, после ухода западных компаний и сервисов с российского рынка в этой области.

«В данной связи выглядит целесообразным учреждение государственного либо частно-государственного сервиса (агентства) по оказанию населению услуг в сфере международного туризма. Данная организация могла бы взять на себя гарантированные обязательства по организации поездок, размещению туристов на заграничных курортах», — подчеркнул он в своем обращении.

Парламентарий добавил, что присутствие государства стало бы «жесткой гарантией оказания услуг в полном объеме». При этом страны для путешествий он призвал выбирать, опираясь на критерии безопасности и дружественности по отношению к россиянам.

Идея Милонова не является новой, заявили специалисты в области туризма. Они посоветовали изучить указ президента Российской Федерации «О реорганизации и развитии туризма в Российской Федерации» от 22.12.1995 г. № 1284, где говорится о

создании Национальной туристической корпорации. Тогда не стали развивать эту идею, поскольку она была бы нелогичной. Сейчас также нет поводов для формирования такой структуры.

«Рентабельность туроператорского бизнеса высокой не назовешь. Многие в туризме до сих пор измеряют успешность не заработками, а количеством отправленных туристов. А государству, если очень хочется принять участие в жизни выездного туризма, нужно не компании открывать, а финансово поддержать уже действующих туроператоров», — отметил эксперт, не раскрывший свое имя.

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