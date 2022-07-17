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Назван способ выйти из отпуска без стресса

Психолог Лысакова посоветовала выходить из отпуска в конце рабочей недели

Фото: Pixabay

Психолог Анастасия Лысакова в интервью радио Sputnik назвала способ «мягко» начать трудовые будни, выходя из отпуска без стресса. По ее словам, для этого необходимо заранее обратить внимание на свой режим сна и питания.

«Часто на отдыхе мы злоупотребляем едой, алкоголем, не спим ночами, что деструктивно сказывается на нас, когда мы выходим на работу и вынуждены вновь привыкать к более строгому режиму. Если мы несколько дней готовимся к завершению отпуска, у нас есть шанс адаптировать наш режим сна, питания, чтобы обеспечить более мягкое вхождение в работу», — заявила специалист.

Кроме того, она посоветовала выходить из отпуска в конце рабочей недели, например, в пятницу. Таким образом работающий человек входит в режим и при этом не успевает устать достаточно сильно.

Ранее психолог Андрей Зберовский дал советы, как можно сэкономить в отпуске. По его мнению, в этом поможет отказа от алкоголя и использования такси.

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Марина Совина
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