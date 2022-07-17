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Кандидаты на пост премьер-министра Британии отказались брать в команду Джонсона

Ни один из кандидатов на пост премьера Британии не захотел видеть в кабмине Джонсона

Фото: Toby Melville / Reuters

Кандидаты на пост премьер-министра Великобритании отказались брать к себе в кабмин уходящего главу правительства Бориса Джонсона. Это стало известно во время дебатов, трансляцию которых вел телеканал ITV, передает ТАСС.

Во время прений модератор дискуссии Джули Этчингем спросила, кто хотел бы видеть Джонсона в своей команде и на какой должности. Однако никто из участников дебатов не поднял руку.

7 июля премьер-министр Британии Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту в 2019 году, объявил об уходе с поста премьера страны и главы Консервативной партии. Решение связано с секс-скандалом, вызванным пьяными домогательствами его протеже, заместителя координатора парламентской фракции Консервативной партии Криса Пинчера. При этом Джонсон подчеркнул, что не будет публично поддерживать ни одного из кандидатов.

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Марина Совина
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